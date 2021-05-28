Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl çalışmalarına başkanan VLP temelli yerli aşı da Faz 1 çalışmaları tamamlanmış, 36 gönüllü üzerinden yapılan araştırmalarda aşının güvenilirliliği kanıtlanmıştı. Mart ayında yerli aşının Faz 2 çalışmalarına geçilmiş ve koronavirüse karşı yüzde 100 antikor ürettiği tespit edilmişti.

BAKAN VARANK GÖNÜLLÜ OLMUŞTU

Faz 1 çalışmalarından gönüllü olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşının Faz 2 çalışmaları için de çağrıda bulundu. 'Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık' diyen Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz. Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz” dedi.

ODTÜ’den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi’nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen yerli VLP aşı adayının insan denemelerinde yeni bir aşamaya geçildi. Faz 1 aşamasında güvenirliliği kanıtlanan VLP aşısının etkinliğini ölçecek Faz 2 evresi için çalışmalar başladı.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Gönüllüler 18 yaşını doldurmuş, herhangi bir sağlık sorunu veya hastalığı olmayan, genel sağlık durumu iyi kişilerden seçilecek. Gönüllülerin, Covid-19 antikoru geliştirmemiş olması, Covid-19 PCR, HIV, Hepatit B ve C testlerinin negatif olması istenecek.

HAMİLELER GÖNÜLLÜ OLAMAYACAK

Hamileler gönüllü olamayacak. Gönüllülerin, tam kan sayımına, karaciğer, böbrek fonksiyonlarına ve kan şekerine bakılacak. Gönüllülerden ayrıca, bilgilendirilmiş onaylama formunu imzalamaları istenecek. Tüm bu kriterleri karşılayan 480 gönüllüye, aşı koldan kas içine değil deri altına yapılacak. Gönüllülere 3 hafta ara ile iki doz aşı uygulanacak. 21 gün ara ile yapılacak aşılamalar sonrası gönüllülerin bağışıklıkları bir yıl boyunca takip edilecek. Gönüllüler, bu süre zarfında düzenli aralıklarla muayeneden geçecek.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

VLP aşı adayının Faz 2 çalışması, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezinin koordinatörlüğünde, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacak. Başvurular, www.onkoloji.gov.tr ve covid19.tubitak.gov.tr adreslerinden alınacak.

FAZ 3’TE 15 BİN GÖNÜLLÜ

Faz 2 aşılama çalışmalarının tüm gönüllülerde tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde yaygın uygulama yapılabilmesi için gerekli olan Faz 3, yani temel klinik çalışma aşamasına geçilecek. Faz 3’te aşılar, Türkiye genelinden seçilecek 40’a yakın merkezde 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak.

Dünyada sayılı, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisi ile geliştirilen aşı adayı, 30 Mart’ta da DSÖ’nün Covid-19 aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4’üncü aşı adayı oldu.

VİRÜSÜN 4 YAPISAL PROTEİNİNİN DE AŞI ANTİJENİ OLARAK KULLANILIYOR

Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farkı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteininin de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması. Bu yönüyle dünyada klinik faza giren bir aşı adayı bulunmuyor.

Yerli aşıda umut veren sonuç: Yüzde 100 antikor oluştu Kayseri’de geliştirilen yerli aşı adayının faz-2 raporuna göre, 250 gönüllü üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında gönüllülerin yüzde 100’ünde antikor oluştuğu belirlendi.

Erdoğan: Yerli aşımızı tüm insanlığın istifadesine sunacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye olarak halihazırda insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı süreçlerin tamamlanmasını müteakip kimsenin geri bırakılmaması ilkesi ile tüm insanlığın istifadesine sunacağız” dedi.

Yerli aşı için yerli üretim buzdolabı geliştirildi Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe 120 ülkeye ihracat gerçekleştiren Öztiryakiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını eksi 86 derecede saklayabilen yerli üretim buzdolabı geliştirdi.

Yerli aşıda Faz-2 çalışmasının ilk dozu gönüllülere uygulanmaya başlandı ​Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) aday aşısının Faz-2 çalışmaları kapsamında ilk doz uygulamasına geçildi. Bu kapsamda 5 Kasım 2020 günü Faz-1 çalışmalarına başlanan inaktif aşı adayının Faz-2 çalışması kapsamındaki ilk dozu gönüllülere yapılmaya başlandı.