Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı düzenlediği bir operasyonla yurt dışına kaçan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'nin yeğeni Selahaddin Gülen’i yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

Yakalanan FETÖ'cü Gülen Türkiye’den yurtdışına kaçmış, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı" suçlarından hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gülen’in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da irtibatta olduğu belirlendi.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 6 yıl 3 ay hapis cezası FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında dava açılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukat yeğeni Ferdane Nur Avcı'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Terörist başı Gülen'in yeğenine verilen cezaya onama Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Büşra Gülen'e, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan verilen hapis cezasını onadı.