Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde 753 mahalle ve köyde ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtalıklar için yeniden sandığa gidilecek.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarih ise 6 Haziran.

Yüksek Seçim Kurulun'dan edinilen bilgiye göre, bazı illerdeki 752 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılacak.

Köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde ise belediye başkanı ve meclis üyeleri için sandık başına gidilecek.

Böylece 6 Haziran'daki ara seçimlerde 753 yerde seçim heyecanı yaşanacak

14 MAHALLEDE SEÇİM HEYECANI VAR

İstanbul'un 14 mahallesinde de seçim heyecanı var. Muhtar adayları seçim öncesi yarışa girdi.

Adaylar, mahallelere pankart asıp, broşür dağıttı. Vaatler sıralandı.

Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından yeni muhtarlar göreve başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtarlık seçimlerinin yerel seçimlerden ayrılmasında yarar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var." dedi.

Muhtarlık seçimleri ayrı tarihte yapılacak Hem seçmen göçünün önlenmesi hem de geçersiz oyların önüne geçilmesi için muhtarlık sandığının belediye başkanlığı seçimlerinden farklı tarihte kurulması hedefleniyor.