Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi sürecinde sıfır otomobil üretimlerinin durması ikinci el araç piyasasında fiyatları etkilemiş ve yaşanan ciddi artıl satışları durma noktasına getirmişti.

Satışların az olması fiyatlarda yüzde 10 oranında düşüşe sebep olurken, hava sıcaklığının da artması ile piyasada hareketlilik başladı. Galericiler, ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunarak bu durumun değişebileceğini, önümüzdeki haftalarda fiyatların tekrardan artabileceği belirttiler.

RAĞBET OLDUKÇA FAZLA

Eskişehir’de uzun yıllardan beri ikinci el otomobil satışı yapan Yılmaz Yalçınkaya, pandemi nedeniyle durgun geçen piyasanın tekrardan hareketlendiğini vurguladı. İkinci el arabalara olan rağbetin fazla olduğunu söyleyen Yalçınkaya, “İkinci el oto piyasasında şu anda hareketlilik başladı. Birkaç ay önce çok durgundu. Pandemiden dolayı bayağı bir durgunluk yaşadık, ama şu anda hareket var. Yüzde 10 düşen fiyatlar şu anda artışa geçti. Önümüzdeki 2 ay içerisinde de piyasada bir yükseliş görebiliriz. Şu anda rağbet çok. Ekspertizler ve noterler ağzına kadar dolu şu anda. Şehir dışından gelen müşteri de çok. Galeriler olarak da işlerimiz şu anda iyi” diye konuştu.

DÜZGÜN ARABA İÇİN HIZLI DAVRANIN

Önümüzdeki süreçte fiyatların tekrardan artabileceğini ifade eden Yılmaz Yalçınkaya, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“İkinci el araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı. Önümüz yaz, millet tatile gidecek uzun yol yapacak. Araba fiyatları şu anda çıkışa geçti. Düzgün araba bulmak isteyenler hızlı davransın. Fiyatlar artacak gibi gözüküyor. Benim elimde 8-10 tane araba kaldı ve ben bile araç bulmakta zorlanıyorum.”

Çip krizi ikinci el pazarını da etkiledi Koronavirüsün otomotiv sektörüne olan etkileri devam ederken 1 Haziran 2021 tarihi itibari ile kısıtlamaların kademeli olarak kalkmasıyla, ertelenen taleplerin artış göstermesi bekleniyor.

İkinci el pazarı hareketlenecek Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, mayıs ayında ikinci el araç pazarında en çok satılan otomobil modellerini sıraladı.