Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında kıyılar müsilajdan temizleniyor.

Tekirdağ'da da başlatılan temizleme çalışmalarında kıyılardaki müsilajın etkisi rüzgarla berbaer giderek azaladı.

AÇIKLARDA GÖRÜLÜYOR

Müsilajın etkisi daha çok açıklarda görülüyor. Deniz dibinde de müsilaj tabakası olduğu belirtiliyor.

Yetkililer kıyıda yürütülen çalışmalara ara verildiğini ancak deniz salyasının yeniden etkili olması halinde temizleme çalışmalarının yeniden başlatılacağını belirtti.

7 ilde müsilaj seferberliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi’ni müsilajdan (deniz salyası) temizlemek için harekete geçti. Bu kapsamda "Marmara Denizi Eylem Planı" hazırlandı. Ardından dün itibarıyla Marmara Bölgesi’nde yer alan İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli sahillerinde denizden müsilaj toplama çalışmaları başladı.

Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme çalışmaları başladı Yüzeyi deniz salyası (müsilaj) ile kaplanan Marmara Denizi için bakanlık tarafından temizlik seferberliği başlatıldı. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Balıkesir'den toplanan salyalar arıtma tesisine gönderildi.

Müsilajın yoğunluğu böyle görüntülendi Bursa'nın Mudanya ilçesinde, diş hekimi Alper Altay'ın bir tekneden çektiği görüntülere Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu yansıdı.