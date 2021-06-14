Ayrıntılar geliyor...
MSB: 5'i FETÖ mensubu 10 kişi sınırda yakalandı
14.06.2021 - 11:07 | Son Güncelleme: 14.06.2021 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
793303 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/793303.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER