Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde aşılama süreci hız kazanırken, uygulanan doz sayısının 35 milyona ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı." dedi.

Aşı takvimindeki gruplara son olarak memurlar, işçiler ve SGK'ya kayıtlı çalışanlar da dahil edilmişti. Öncesinde ise kuryeler ve ulaşım sektörü çalışanları ile 40 yaş üstü vatandaşlar aşılamaya dahil edilen gruplar arasındaydı.

BİR GÜNDE 842 BİN 494 DOZ AŞI

Bakan Koca, 14 Haziran Pazartesi günü toplam 842 bin 494 doz aşı yapıldığını duyurdu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10. ÜLKE

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 335 milyon 903 bin dozu aştı. Türkiye en çok aşı yapılan 10'uncu ülke oldu.

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanacak Son dakika haberini Sağlık Bakanı Koca verdi. SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar yarından itibaren aşı randevusu alabilecek, işte detaylar...

İşçi ve memurlara aşı randevusu açıldı Aşı programı kapsamında SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar bugünden itibaren Covid-19 aşı randevusu alabilecek.