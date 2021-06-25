Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HST raporlarına göre ByLock kullandığı tespit edilen 5’i aktif görevde öğretmen olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında HTS analiz raporlarına göre ByLock kullandıkları tespit edilen 5’i aktif görevde öğretmen olmak üzere 10 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde 25.06.2021 tarihi itibarıyla gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.

Başkent'te FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

35 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mahrem İmamların, TSK içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü hatlardan iletişime geçtikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı rütbeleri de dahil toplam 132 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından düzenlenen operasyon ile 94 şüpheli yakalandı.