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Gürbulak Sınır Kapısında 462 litre likit eroin ele geçirildi
05.07.2021 - 12:28 | Son Güncelleme: 05.07.2021 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Muş: "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum."
Etiketler : likit eroin,
795542 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/795542.aspx
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