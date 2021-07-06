Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyonel hat kullandığı tespit edilen şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu belirtilirken, örgütün yargı teşkilatı içinde görev aldıkları ifade edildi.

Gözaltı kararına ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisinde yargı teşkilatı mahrem sorumlu olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında 06.07.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu örgütün avukat yapılanmasına yönelik yürütülen 2. dalga operasyonu İstanbul Organize suçlarla Mücadele ekipleri gerçekleştiriyor.