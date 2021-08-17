Terörle mücadele kesintisiz sürüyor.
İçişleri Bakanlığı Eren-13 Operasyonları kapsamında,Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordineli Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'da, Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5'e ulaşmış oldu.
4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 8 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı açıkladı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava kuvvetleri tarafından öldürüldü.