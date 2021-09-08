Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin” dedi.

“HİDROELEKTRİK KAPASİTESİNDE İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ”

Erdoğan açıklamasında, “Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız” dedi. Ayrıca, 31 bin 436 megavat kurulu güç olduğunu, 735 adet hidroelektrik santrali ile toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payının yüzde 20.1 olduğunu belirtti.

Çin, 2.77 milyar dolarlık dev hidroelektrik santralinin inşasına başladı Çin, Tibet Özerk bölgesindeki Yangzı Nehri üzerine kurulacak 2,77 milyar dolarlık hidroelektrik santralin inşasına başladı.

Çin ikinci büyük hidroelektrik santralini devreye soktu Çin dünyada üçüncü, ülkede ikinci büyük hidroelektrik santrali olan Şiluodu santralini devreye soktu.