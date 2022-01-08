Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

- 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit edilen Muhammed Yalçın evladımız başta olmak üzere Karamanlı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

- Karaman bizi nasıl seviyorsa biz de tüm Karamanlı kardeşlerimizi Allah için seviyoruz. Biz bu şehrin asırlardır kardeşçe yaşayan koca yürekli insanlarını seviyoruz. Biz bu güzel şehrin mertliğini, yiğitliğini, metanetini, zorluklar karşısında mücadele azmini seviyoruz.

- Hemen her hafta bir şehrimizde toplu açılış törenleriyle yapılan eserlerin gururunu yaşıyoruz.

- İnşallah milli muharip uçağımızı 2023'te hangardan çıkarıyoruz.

- Biz yeri geldi vatanını 1 dolara satan FETÖ'cü alçaklara karşı koyduk. Gazete manşetleriyle bize ömür biçtiler, uyduruk davalar üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar.

- Bedel ödedik, çile çektik, zorluklarla karşılaştık ama bize olan güveninizi hiçbir zaman boşa çıkarmadık.

- Ülkenin felaketinden rant devşirmeye çalışanlara rağmen en büyük yatırımları biz yaptık. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokuyoruz. Son 10 yıldır durmadan dinlenmeden koşuyoruz, bize durmak, duraksamak haramdır.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

- CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Niye söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. Birileri anlatıyor o da arkadan izliyor. Bay Kemal biz bunları yutmayız. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, Diyanet'imize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz sorarız. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Onlar konuşuyor sen de arkadan izliyorsun, biz bunu yutar mıyız? Bu millet 2023'te dinimize diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır.

- Konya-Karaman hızlı trenini bir hafta ücretsiz yapalım. İnşallah bu da bu hattın sadakası olur.

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