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Rekabet Kurumu'ndan 'Zincir marketler' açıklaması: Deliller paylaşılacak
11.01.2022 - 11:08 | Son Güncelleme: 11.01.2022 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: "Zincir marketlere ilişkin gerekçeli karar önümüzdeki haftabaşı web sitemizden yayımlanır. Zincir marketler ve 1 tedarikçi olmak üzere 2.7 milyar TL ceza verilmişti. Delil niteliği taşıyan tüm iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda göreceksiniz. Cezanın nedeni tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz."
Etiketler : Rekabet Kurumu,
816589 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/816589.aspx
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