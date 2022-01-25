İstanbul’da yoğun kar yağışı etkili olurken, şehrin farklı noktalarında UMKE ekipleri görevlendirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil hizmetlerinin aksamaların önüne geçebilmek için koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerinin şehrin farklı noktalarında görevlendirildiğini açıkladı.
İstanbul'un farklı noktalarında UMKE ekipleri görevlendirildi
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “UMKE İstanbul’un hizmetinde Hava koşulları İstanbul’da ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için, koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir. Hayırlı sabahlar” ifadelerine yer verdi.
Koca, paylaşımında İstanbul'da görev yapan UMKE araçlarının fotoğraflarını da yayımladı.
İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı
İstanbul Valiliği kar yağışı sonrası yaşanan yoğunluk nedeniyle saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.
İstanbul Havalimanı seferleri saat 13.00'e kadar durdurdu İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın saat 13.00'e kadar uçuşlara kapatıldığı açıklandı.