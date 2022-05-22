Türkiye Gazetesi

Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karaburun Orman İşletme Şefliği mıntıkası Gerence Körfezi civarında saat 15.30 sıralarında makilik alandan çıkan yangına, 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 helikopterle yapılan müdahale sonucunda, alevler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde 10 hektarlık alanın yangından zarar gördüğü tespit edilirken, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan aynı saatlerde, Bergama Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Dikili Orman İşletme Şefliği mıntıkası baraj mevkiinde de meydana gelen yangına, 2 helikopterin yanı sıra 10 arazöz ve 4 su tankeri ile yaklaşık 3 saat yapılan müdahalenin sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Burada da ekiplerce yapılan çalışmalarda, 2 hektarlık alanın yangından zarar gördüğü belirlendi. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Alanya'daki orman yangınları büyük hasar bıraktı: 3 dekar alan zarar gördü Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını ekiplerin çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangından 3 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Antalya'da orman yangını: Karadan müdahale edilemiyor Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri, çok sayıda personel ve arazöz sevk edildi.

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını çok sayıda ekibin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.