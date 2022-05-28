Türkiye Gazetesi

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda organize ettiği konserde sahne aldı.

Aynur Doğan konserinin yapılacağı bilgisi, sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Konserin duyurulmasının ardından, paylaşımın altında vatandaşlar tepkilerini dile getirmişti.

Buna rağmen İBB yönetimi herhangi bir geri adım atmayarak konserin belirtilen tarihte gerçekleştirilmesini sağladı.

Öte yandan ise, Aynur Doğan’ın geçtiğimiz günlerde Kocaeli Derince ilçesinde gerçekleştireceği konser, belediye tarafından iptal edilmişti.

Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" açıklamasında bulunmuştu.

Belediye daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edildiğini bildirmişti.

KILIÇDAROĞLU DESTEK VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef almıştı.

Öcalan posteri önünde konser vermişti: Aynur Doğan, İBB organizasyonunda sahneye çıkacak Terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterinin önünde konser veren Aynur Doğan'ın, 28 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) organizasyonunda sahne alacağı öğrenildi.