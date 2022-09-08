Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yurt içi ve dışında eli kanlı terör örgütlerine karşı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda terör örgütlerine darbe üstüne darbeler indirilirken bugün toplamda 10 terörist daha etkisiz hale getirildi.

KUZEY IRAK'TA PKK'YA 'PENÇE' DARBESİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

ŞIRNAK'TA DA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

‘Eren Abluka-27’ operasyonu çerçevesinde Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında, 07 Eylül 2022 günü, J-SİHA, Anka ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.”

Şırnak'ta teröre 'Eren Abluka' darbesi! 2 terörist etkisiz hale getirildi Şırnak'ta devam eden Eren Abluka-27 operasyonları kapsamında 2 terörist kahraman Mehmetçik tarafından silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröre hiçbir yerde geçit yok! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasını yaptı.

Kanlı eylem planı jandarmaya takıldı: Eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı İçişleri Bakanlığı Gaziantep'te DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu 'Rami Remo' kod adlı Ramo Muhammed El Hamed'in beraberindeki 4 terörist ve 6 işbirlikçi ile eylem hazırlığındayken yakalandığını açıkladı. Teröristlerle birlikte 1 kalaşnikof silah, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildiği öğrenildi.