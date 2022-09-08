Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde devam eden operasyonlarla hain terör örgütü PKK ve mensupları köşeye sıkıştı Kahraman Mehmetçik terörstlere geçit vermeden inlerinde tek tek etkisiz hale getiriyor. Son olarak Eren Abluka operaysonları kapsamında Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi.

‘Eren Abluka-27’ operasyonu çerçevesinde Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında, 07 Eylül 2022 günü, J-SİHA, Anka ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.”

Mardin'de teröre 'Eren Abluka' darbesi: 2 terörist etkisiz Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında Eren Abluka-31 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

Eren Abluka ile teröre büyük darbe! 82 terörist etkisiz hale getirildi, 720 sığınak imha edildi Eren Abluka ile teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor. İçişleri Başkanlığı Eren Abluka operasyonları kapsamında Ocak ayından bu yana 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 720 sığınağın imha edildiğini bildirdi.

PKK'ya Eren Abluka darbesi! Sözde Tatvan sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi Hain terör örgütü PKK’nın sözde Tatvan sorumlusu ‘Bervedan Serhabun’ kod adlı Yusuf Gül’ün etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre öldürülen bu terörist 2020 yılında Tatvan'nın Dönertaş Köyü Muhtarı Şahin Barlak’ın öldürülmesi olayını gerçekleştirdi.