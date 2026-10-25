Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Voleybol

Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı eli boş gönderdi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı eli boş gönderdi
Başlık ResmiFenerbahçe, Eczacıbaşı'nı eli boş gönderdi

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti.

Kaydet
|

Vodafone Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-1 yendi.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe Tarfin
SPOR

Fenerbahçe Tarfin'den Karşıyaka'da 97 sayılık galibiyet

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

Fenerbahçe Medicana: De Souza, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Jack Kısal, Vargas, Cristina (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Hande Baladın)

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Weitzel, Antropova, Yaprak Erkek, Rettke, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Uzelac, Elif Şahin, Dudova, Selin Adalı, Aslı Kalaç)

Setler: 25-27, 27-25, 25-21, 25-22

Süre: 132 dakika (33, 36, 31, 32)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Voleybol
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.