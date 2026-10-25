Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı eli boş gönderdi
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-1 yendi.
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Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
Fenerbahçe Medicana: De Souza, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Jack Kısal, Vargas, Cristina (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Hande Baladın)
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Weitzel, Antropova, Yaprak Erkek, Rettke, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Uzelac, Elif Şahin, Dudova, Selin Adalı, Aslı Kalaç)
Setler: 25-27, 27-25, 25-21, 25-22
Süre: 132 dakika (33, 36, 31, 32)