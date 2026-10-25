Fenerbahçe Tarfin'den Karşıyaka'da 97 sayılık galibiyet

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi beşinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Karşıyaka'yı 97-72 mağlup ederek ligde üçüncü galibiyetini elde etti.

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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi beşinci hafta maçında Karşıyaka ile deplasmanda karşılaştı.

LİGDE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Sarı lacivertliler, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden 97-72 galip ayrılarak ligde üçüncü galibiyetini aldı.

MAÇIN EN SKORERİ SARGİUNAS

Fenerbahçe Tarfin'de Ignas Sargiunas’ın 22 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmayı Talen Horton-Tucker 14, Trent Forrest ve Shavon Shields da 10’ar sayıyla tamamladı.

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Karşıyaka - Fenerbahçe Tarfin

FENERBAHÇE DEVREYİ ÖNDE KAPATTI

Maçın başında 4-0'lık seri yakalayan Karşıyaka, 6-3 öne geçse de Sargiunas ve Key ile tempoyu artıran Fenerbahçe, 9 sayılık bir fark yakaladı: 6-15. Kenardan gelen Talen Horton-Tucker ve Onuralp Bitim'le farkı çift hanelere çıkaran sarı lacivertliler, çeyreği 16-25 önde tamamladı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe, skoru 16-30'a taşıdı. Çeyrekte son 5 dakikanın içine 28-38'le önde giren Jasikevicius'un öğrencileri, soyunma odasına 36-49'luk üstünlükle girdi.

Karşıyaka - Fenerbahçe Tarfin

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Karşıyaka farkı 8 sayıya düşürdü: 41-49. Çeyreğin geriye kalan bölümünde sergilediği oyunla rakibin direncini kıran Fenerbahçe Tarfin, 24 sayı farkla karar çeyreğine önde girdi: 50-74. Skor avantajıyla birlikte son bölümde tempoyu düşüren sarı lacivertliler, parkeden farklı şekilde 97-72 galip ayrıldı.

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