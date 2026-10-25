Fenerbahçe Tarfin'den Karşıyaka'da 97 sayılık galibiyet
Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi beşinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Karşıyaka'yı 97-72 mağlup ederek ligde üçüncü galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi beşinci hafta maçında Karşıyaka ile deplasmanda karşılaştı.
LİGDE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET
Sarı lacivertliler, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden 97-72 galip ayrılarak ligde üçüncü galibiyetini aldı.
MAÇIN EN SKORERİ SARGİUNAS
Fenerbahçe Tarfin'de Ignas Sargiunas’ın 22 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmayı Talen Horton-Tucker 14, Trent Forrest ve Shavon Shields da 10’ar sayıyla tamamladı.
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FENERBAHÇE DEVREYİ ÖNDE KAPATTI
Maçın başında 4-0'lık seri yakalayan Karşıyaka, 6-3 öne geçse de Sargiunas ve Key ile tempoyu artıran Fenerbahçe, 9 sayılık bir fark yakaladı: 6-15. Kenardan gelen Talen Horton-Tucker ve Onuralp Bitim'le farkı çift hanelere çıkaran sarı lacivertliler, çeyreği 16-25 önde tamamladı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe, skoru 16-30'a taşıdı. Çeyrekte son 5 dakikanın içine 28-38'le önde giren Jasikevicius'un öğrencileri, soyunma odasına 36-49'luk üstünlükle girdi.
İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Karşıyaka farkı 8 sayıya düşürdü: 41-49. Çeyreğin geriye kalan bölümünde sergilediği oyunla rakibin direncini kıran Fenerbahçe Tarfin, 24 sayı farkla karar çeyreğine önde girdi: 50-74. Skor avantajıyla birlikte son bölümde tempoyu düşüren sarı lacivertliler, parkeden farklı şekilde 97-72 galip ayrıldı.