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Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

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Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber
Başlık ResmiFerdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'deki Liverpool mücadelesinin henüz başına yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

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Ferdi Kadıoğlu'nun 11'de başladığı maçta Brighton, İngiltere Premier Lig'in sekizinci haftasında Liverpool ile deplasmanda karşılaştı.

Mavi beyazlı ekipte milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, müsabakanın henüz 5. dakikasında sakatlık yaşadı.

Sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Ferdi'nin yerine Brighton'da Costinha maça dahil oldu.

Ferdi Kadıoğlu'nun durumu maçın ardından yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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