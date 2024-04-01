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20 yıl önce başlayan gelenek sürüyor! Yoldan geçenlere ücretsiz iftar yemeği veriliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
20 yıl önce başlayan gelenek sürüyor! Yoldan geçenlere ücretsiz iftar yemeği veriliyor

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane'nin Kırıklı köyünde 20 yıl önce başlayan Ramazan geleneği sürdürülüyor. Köylüler, yoldan geçenlere ücretsiz iftar hizmeti veriyor. 18 günde yaklaşık 1.600 kişiyi misafir eden köylüler halinden oldukça memnun.

Gümüşhane'de Kelkit-Köse kavşağında yer alması nedeniyle işlek bir noktada bulunan Kırıklı köyünde yoldan geçen şoförlerin peynir-zeytinle iftar yaptığını gören köy muhtarı harekete geçti. 20 yıl önce köylüleri harekete geçiren o dönemin muhtarı Alim Aşkın, yoldan geçenlere ücretsiz iftar yemeği verilen hizmeti başlattı.

Köyde iftar için özel olarak kurulan yemekhanede köylüler ve il dışındaki hayırseverlerin desteğiyle her gün hazırlanan 4 çeşit yemek, vatandaşlara ücretsiz olarak ikram ediliyor. Zaman zaman günde 100 kişiye yemek verilen köyde bu Ramazanda 2 bin kişinin bu hizmetten faydalanması beklenirken, vatandaşlar bu hizmetin tüm ülkeye örnek olmasını istedi.

20 yıl önce başlayan gelenek sürüyor! Yoldan geçenlere ücretsiz iftar yemeği veriliyor - 1. Resim

"18 GÜNDE YAKLAŞIK 1.600 KİŞİYİ MİSAFİR ETTİK"

Köy muhtarı Fikret Bulut, gelecek nesillere örnek olacak bir dayanışma modeli olan bu hizmeti sürdürmek ve yaygınlaştırmak için çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Bu hizmeti 2004 yılından bugüne kadar devam ettirdiklerini kaydeden muhtar Bulut, "Elimizden geldiğince yolda tırları, taksileri, aileleri durdurup burada misafir ediyoruz. Bu bütçelerimizi sağlayan sadece köy halkı değil, dışarıdan olan insanlar da var. Bu gönül meselesi. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Aşçımız var, mutfağımız var. Her şeyi kendimiz seçiyoruz, kendimiz alıyoruz. Yemek türlerini de her gün kendimiz belirliyoruz" dedi.

"Yoldan geçen araçları durduruyoruz" diyen muhtar, "Onlar da düzgün bir iftar yapıyor bizimle beraber. Ustamız da 8 yıldır bizle beraber çalışıyor. O da gönüllü geliyor. Hizmeti de köyden gençlerimiz var, onlar da gönüllü. Tamamen gönül meselesi. Onlarla devam ettiriyoruz. Bundan sonra da inşallah bu devam eder, bizden sonraki nesiller de bu bayrağı taşırlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

20 yıl önce başlayan gelenek sürüyor! Yoldan geçenlere ücretsiz iftar yemeği veriliyor - 2. Resim

"GÜMÜŞHANE'NİN İKİ GÜZERGAHINDA DA BU OLAY VAR"

Şiran ilçesindeki halk pazarından dönerken Kırıklı köyünde iftarını yapan pazar esnafından Mahmut Dal, “Buradaki manevi havayı solumak için dedim ki iftarımı Kırıklı'da yapacağım. O vesileyle geldik. İftarımızı da burada yapıyoruz. Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun. Gümüşhane'nin iki güzergahında da bu olay var. Geçit köyünde de aynı hizmet var. Büyük bir gurur Gümüşhane’miz için" dedi.

Köyde kurulan yemekhanede 8 yıldır gönüllülük esasıyla aşçılık yapan Emsal Şahin ise "İlk geldik ve biraz yardımcı olalım dedik. Buranın atmosferi çok değişik olunca gönüllü olarak da devam etmeye başladık. Katkımız olsun diye tam ücret almıyorum. Günlük 60'a hiç düşmüyor. 100 oluyor, 90 oluyor. Günden güne değişiyor" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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