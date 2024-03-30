İftarı beklemek için balkona çıktı kabusu yaşadı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da, iftar saatini beklemek için balkona çıktığı iddia edilen Rasim C., ikinci kattan aşağı düştü. Dengesini kaybettiği öne sürülen kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, balkona çıkarak iftar saatini beklediği iddia edilen Rasim C. (52), bir anda ikinci kattan aşağı düştü. Yaralanan adama ilk müdahaleyi olay yerine giden sağlık ekipleri yaptı.
Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, jandarma 'dengesini kaybederek düştü' iddialarına yönelik soruşturma başlattı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı