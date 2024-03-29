İftar vaktinde çıktı, sarı ışık saçtı! Hakkari semalarında gizemli cisim

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iftar vakti gökyüzünde beliren gizemli ışık hüzmesi görenleri şaşırttı. Dikey şekilde duran ve sarı ışık yayın cisim bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iftar vaktine dakikalar kala gökyüzünde ilginç bir cisim belirdi. Bir süre gökyüzünde dikey şekilde duran ve sarı ışık yayın cisim daha sonra kayboldu.

O anları kayıt altına alan Esad Tek isimli vatandaş, hayrete düştüğü anları anlattı. Cismin sarı ışık yaymasının kendisini çok şaşırttığını belirten Tek, şunları söyledi:

"İftar vakti için çarşıdan eve gitmek için araçtaydık. Gittiğimiz sırada hemen önümüzde duruyordu gökyüzünde. Ben de o anı kaçırmamak için hızlıca evimin balkonuna koştum ve o anları cep telefonumla kayıt aldım. Gördüğüm manzara çok ilginçti. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bir süre baktığımda ışık kaybolmuştu."