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Haberler > Yaşam > 3 ay boyunca serin ortamda dinlendiriliyor, tadından yenmiyor! 81 ilden sipariş yağıyor

3 ay boyunca serin ortamda dinlendiriliyor, tadından yenmiyor! 81 ilden sipariş yağıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3 ay boyunca serin ortamda dinlendiriliyor, tadından yenmiyor! 81 ilden sipariş yağıyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars’ın zengin bitki örtüsünde beslenen büyükbaş hayvanlardan elde edilen sütler, özenle işlenerek eski kaşar peynirine dönüştürülüyor.

Temiz havası ve doğal bitki örtüsüyle öne çıkan Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Bozyiğit köyünde hayvancılıkla uğraşan üreticiler, her gün elde ettikleri sütleri mandıralara ulaştırıyor.

3 ay boyunca serin ortamda dinlendiriliyor, tadından yenmiyor! 81 ilden sipariş yağıyor - 1. Resim

3 AY BOYUNCA DİNLENDİRİLİYOR

Mandıralarda geleneksel yöntemlerle işlenen süt, silindir şekline getirilerek önce 3 ay boyunca serin ortamda dinlendiriliyor. Ardından çuvallara sarılan peynirler, yaklaşık bir yıl bekletilmek üzere buzhaneye alınıyor.

3 ay boyunca serin ortamda dinlendiriliyor, tadından yenmiyor! 81 ilden sipariş yağıyor - 2. Resim

Bu uzun ve özenli süreç sonunda hazır hale gelen Kars eski Kaşar Peyniri yurt içinde hem toptan hem de perakende olarak satışa sunuluyor.

3 ay boyunca serin ortamda dinlendiriliyor, tadından yenmiyor! 81 ilden sipariş yağıyor - 3. Resim

Bozyiğit Köyü’nde faaliyet gösteren kaşar üreticisi Ozan Can Göksü, 1994 yılında kurulan aile işletmesini 2’inci kuşak olarak sürdürdüğünü belirtti.

3 ay boyunca serin ortamda dinlendiriliyor, tadından yenmiyor! 81 ilden sipariş yağıyor - 4. Resim

80 DERECE KAYNAR SUDA HAŞLANIYOR

 Üretim süreci hakkında bilgi veren Göksü, "Sabah sütleri topladıktan sonra mandıraya getirip süt kabulüne alıyoruz. Ardından telleme ve doğrama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Peynirin olgunluğunu kontrol ettikten sonra, 80 derece kaynar suda haşlıyoruz. Sonrasında gramajlama işlemine geçiyoruz; peynirleri 1 kilo, 2 kilo ve 13 kilo olarak ayırıyoruz" dedi.

3 ay boyunca serin ortamda dinlendiriliyor, tadından yenmiyor! 81 ilden sipariş yağıyor - 5. Resim

 "KARGOLARLA 81 İLE GÖNDERİLİYOR"

Kaşar Peyniri 3 ay soğuk ortamda muhafaza ettiklerini ifade eden Ozan Can Göksü, "Kalıplarda 24 saat beklettikten sonra dinlendirme bölümüne alıyoruz. Burada yaklaşık 3 ay soğuk ortamda dinlendirilen peynirleri, 5’li şekilde çuvallara sararak buzhaneye kaldırıyoruz. Ortalama 68-70 kg arasında olan bu kaşar peynirlerini bütün şehirlerimize toptan ya da perakende olarak gönderiyoruz" diye konuştu.

3 ay boyunca serin ortamda dinlendiriliyor, tadından yenmiyor! 81 ilden sipariş yağıyor - 6. Resim

Kars eski kaşarı, doğal üretim süreci ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Tescilli Kaşar Peyniri yurt içinde de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kaşarlar kargolarla 81 ile gönderiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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