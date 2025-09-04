3 kadının motosiklette tehlikeli yolculuğu! Polis merkezinin önünden geçtiler

Eskişehir'de Cengiz Topel caddesi üzerinde bir kadın sürücü, scooter tipi motosiklet ile 2 kadını yolcu olarak taşıdı

Kask veya herhangi bir güvenlik ekipmanı takmadan riskli şekilde seyir eden kadınlar trafiği tehlikeye düşürürken, ortaya çıkan ilginç görüntü cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.

Kadınların motosiklet ile Çarşı Polis Merkezi Amirliği'nin önünden geçerek yollarına devam etmeleri de dikkat çekti.