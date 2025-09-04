Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3 kadının motosiklette tehlikeli yolculuğu! Polis merkezinin önünden geçtiler

3 kadının motosiklette tehlikeli yolculuğu! Polis merkezinin önünden geçtiler

Güncelleme:
Eskişehir'de kask takmadan aynı motosiklete binen 3 kadın cep telefonuyla görüntülenirken, kadınların motosiklet ile Çarşı Polis Merkezi Amirliği'nin önünden geçerek yollarına devam etmeleri de dikkat çekti.

Eskişehir'de Cengiz Topel caddesi üzerinde bir kadın sürücü, scooter tipi motosiklet ile 2 kadını yolcu olarak taşıdı

Kask veya herhangi bir güvenlik ekipmanı takmadan riskli şekilde seyir eden kadınlar trafiği tehlikeye düşürürken, ortaya çıkan ilginç görüntü cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.

Kadınların motosiklet ile Çarşı Polis Merkezi Amirliği'nin önünden geçerek yollarına devam etmeleri de dikkat çekti.

