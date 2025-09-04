3 kadının motosiklette tehlikeli yolculuğu! Polis merkezinin önünden geçtiler
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Eskişehir'de kask takmadan aynı motosiklete binen 3 kadın cep telefonuyla görüntülenirken, kadınların motosiklet ile Çarşı Polis Merkezi Amirliği'nin önünden geçerek yollarına devam etmeleri de dikkat çekti.
Eskişehir'de Cengiz Topel caddesi üzerinde bir kadın sürücü, scooter tipi motosiklet ile 2 kadını yolcu olarak taşıdı
Kask veya herhangi bir güvenlik ekipmanı takmadan riskli şekilde seyir eden kadınlar trafiği tehlikeye düşürürken, ortaya çıkan ilginç görüntü cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.
Kadınların motosiklet ile Çarşı Polis Merkezi Amirliği'nin önünden geçerek yollarına devam etmeleri de dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci