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Kasasında yolcularla ters şeritte yolculuk! 'Yok artık' dedirten anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da ters şeride girerek ilerleyen kamyonet sürücüsü, diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmedi. Kamyonetin açık kasasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan yolculuk eden 2 kişi, ihlalin boyutunu artırdı. Tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Sakarya'da sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Maliye Caddesi üzerinde ters şeride girdi. Serdivan istikametinde ilerleyen ve virajı ters yönde dönerek, kavşağa geldiğinde dahi doğru şeride geçmeyen kamyonet sürücüsü, adeta kazaya davetiye çıkardı.

'Yok artık' dedirten görüntüler! Kasasında yolcularla ters şeritten ilerledi - 1. Resim

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Kamyonet şoförünün, diğer sürücülerin uyarılarına da aldırış etmeden tehlikeli yolculuğa devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KURAL İHLALİNİN BÖYLESİ

Ters şeritte ilerleyen kamyonet sürücüsünün kural tanımazlığının yanı sıra, aracın açık kasasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan yolculuk eden 2 kişi dikkat çekti.

'Yok artık' dedirten görüntüler! Kasasında yolcularla ters şeritten ilerledi - 2. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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