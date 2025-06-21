Savaş bölgesinden Sakarya'ya sürüklendi! Halk plajında İHA bulundu, inceleme başlatıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki halk plajında insansız hava aracı (İHA) bulundu. Güvenlik güçlerini harekete geçiren İHA'nın, el yapımı olduğu ve atölye ortamında üretildiği tespit edildi. SAS (Sualtı Savunma) timlerinin incelediği İHA'nın Ukrayna-Rusya savaş bölgesinden sürüklenmiş olabileceği değerlendirildi.

Sakarya Karasu'da bulunan Halk Plajı'ndaki 28'inci kule önlerinde saat 09.30 sıralarında şüpheli bir cisim olduğunu gören vatandaşlar, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yerde bulunan İHA'yı muhafaza altına aldı. Emniyet ekipleri tarafından Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na teslim edilen İHA, SAS timleriyle kurulan koordine çerçevesinde incelendi.

EL YAPIMI İHA

Yapılan ilk değerlendirmede, İHA'nın fabrikasyon üretim olmadığı, el yapımı ve atölye ortamında üretildiği tespit edildi. Menşei belli olmayan İHA'nın, Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklı bölgelerden sürüklenerek Türkiye'ye gelmiş olabileceği belirtildi.

DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Şüpheli İHA'nın detaylı teknik incelemesi için SAS ekiplerinin 23 Haziran Pazartesi günü bölgede çalışma yapacağı, bu süre zarfında İHA'nın güvenli alanda muhafaza edileceği bildirildi.