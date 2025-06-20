Sakarya'da korkunç kaza! Çöp atmaya çıkan kadını öldürüp, kaçtı

Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Haziran 2025 05:32 - Güncelleme: 20 Haziran 2025 05:43 - Güncelleme:

Sakarya'nın bir kafede çalışan kadın çöp atmak için dışarı çıkarken araba çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü ise olayın hemen ardından kaçtı.

Kaza Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenmeyen SUV araç, çöp atmak için dışarı çıkan kafe çalışanı Selime Şinas'a (50) çarptı. PARK HALİNDEKİ ARABANIN ALTINA GİRDİ Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın, park halindeki bir aracın altına girdi. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. OLAY YERİNDE CAN VERDİ Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde, talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlgili Haber Erzurum'da feci kaza: Geri geri gelen kamyon işçilere çarptı ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI Polis, yayaya çarptıktan sonra kaçan aracın sürücüsünü arıyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş