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Sakarya'da korkunç kaza! Çöp atmaya çıkan kadını öldürüp, kaçtı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sakarya&#039;da korkunç kaza! Çöp atmaya çıkan kadını öldürüp, kaçtı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'nın bir kafede çalışan kadın çöp atmak için dışarı çıkarken araba çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü ise olayın hemen ardından kaçtı.

Kaza Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenmeyen SUV araç, çöp atmak için dışarı çıkan kafe çalışanı Selime Şinas'a (50) çarptı.

Sakarya'da korkunç kaza! Çöp atmaya çıkan kadını öldürüp, kaçtı - 1. Resim

PARK HALİNDEKİ ARABANIN ALTINA GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın, park halindeki bir aracın altına girdi. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da korkunç kaza! Çöp atmaya çıkan kadını öldürüp, kaçtı - 2. Resim

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde, talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI

Polis, yayaya çarptıktan sonra kaçan aracın sürücüsünü arıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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