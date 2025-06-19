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Erzurum'da feci kaza: Geri geri gelen kamyon işçilere çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Erzurum&#039;da feci kaza: Geri geri gelen kamyon işçilere çarptı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum'da kamyonun geri manevra yaparken çarptığı 5 işçi yaralandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, kamyonun geri manevra yaparken arkasındaki işçilere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Oğuzhan Halğalı (25) idaresindeki 25 ADC 461 plakalı kamyon, ilçenin Pırnakapan mevkisinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan kepçenin önünde yemek yiyen işçilere çarptı.

Erzurum'da feci kaza: Geri geri gelen kamyon işçilere çarptı - 1. Resim

Kazada, Halktan İlbuğa (21), Halis Aras (20), Davut Özbek (62), Cahit Kayuk (26) ve Emre Uzuncalöse (37) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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