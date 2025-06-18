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Metrobüs kazası Haliç Köprüsü'nü birbirine kattı! Bariyerler durdurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da bir seyir halindeyken bir metrobüs kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs kazası trafiği birbirine kattı.

Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

Araç, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 kara yoluna savruldu.

Metrobüs kazası Haliç Köprüsü'nü birbirine kattı! Bariyerler durdurdu - 1. Resim

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Metrobüs kazası Haliç Köprüsü'nü birbirine kattı! Bariyerler durdurdu - 2. Resim

Metrobüs kazası Haliç Köprüsü'nü birbirine kattı! Bariyerler durdurdu - 3. Resim

Metrobüs kazası Haliç Köprüsü'nü birbirine kattı! Bariyerler durdurdu - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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