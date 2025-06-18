Metrobüs kazası Haliç Köprüsü'nü birbirine kattı! Bariyerler durdurdu

İstanbul'da bir seyir halindeyken bir metrobüs kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs kazası trafiği birbirine kattı.

Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

Araç, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 kara yoluna savruldu.

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.