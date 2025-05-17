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Avrupa'nın en büyüğü! Ünlü ressam Van Gogh'un ilham kaynağı olmuştu, Sakarya'da görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ünlü ressam Vincent Van Gogh'un eserine ilham olan, Avrupa'nın en büyük kelebek türü ‘tavus kelebeği’ Sakarya'nın Hendek ilçesinde görüldü. Ersin Yalçın isimli vatandaş, evinin balkonuna konan kelebekle ilgili, "İlk defa böyle bir şeye rastladığımız için şaşırdık" dedi.

Hendek ilçesinde bulunan evine gelen Ersin Yalçın isimli vatandaş, evinin penceresinin üzerinde boyutuyla dikkat çeken bir kelebek buldu. Kanat açıklığı yaklaşık 16 santimetreye ulaşan kelebek hakkında araştırma yapan Yalçın, dünyanın en güzel kelebek türleri arasında gösterilen ‘tavus kelebeği’ olduğunu öğrendi. Renk ve desenleriyle görenlerin ilgisini çeken bu tür, ünlü ressam Vincent Van Gogh'un ‘Devasa Tavus Kelebeği’ eseri olarak da biliniyor.

Ünlü ressam Vincent Van Gogh'un ilham kaynağı olmuştu! Sakarya'da görüldü - 1. Resim

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE RASTLADIK" 

Kelebeği görerek hayrete düşen ve cep telefonu ile kayıt eden Ersin Yalçın, "İki gündür evimizin penceresinde duruyor bu kelebek. Ve internette araştırdığımız zaman bu türün ‘tavus kelebeği’ olduğunu gördük. Kelebeğin kanat açıklığı 15-16 santimetreye kadar ulaşıyor. Çok güzel desenleri var. Üzerinde baykuş gözüne benzeyen ve dalgalı desenler var. Güzel ve nadir bir kelebek, ilk defa böyle bir şeye rastladığımız için şaşırdık" dedi.

Ünlü ressam Vincent Van Gogh'un ilham kaynağı olmuştu! Sakarya'da görüldü - 2. Resim

Avrupa'nın en büyüğü! Ünlü ressam Van Gogh'un ilham kaynağı olmuştu, Sakarya'da görüldü - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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