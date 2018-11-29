Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü’nce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaptığı ve örgüt tarafından 2013 yılında YPS (sivil savunma birlikleri) çalışmalarında görevlendirildiği tespit edilen Xebatkar Amed kod adlı F.A. isimli teröristin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde belirlenen adreste Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan müşterek operasyonda, Xebatkar Amed kod adılı F.A. isimli terörist yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, İşbirlikçi faaliyetleri ve Finans Kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.