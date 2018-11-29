Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birliği ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Orhaniye, Yenikadın köyleri ile Meriç ve Enez ilçelerinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti. Afganistan, Bangladeş, Türkmenistan, Fas ve Pakistan uyruklu 310 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne'de 310 düzensiz göçmen yakalandı
29.11.2018 - 17:34 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 310 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : edirne,haberler,kaçak,
591022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591022.aspx
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