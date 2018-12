Türkiye Gazetesi

Mersin'de 3 gündür süren sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkilerken, birçok yerde sorunlar yaşanmıştı. Perşembe günü de Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından eğitim ve öğretime bir gün ara verilmişti. Kent merkezinde büyük bir olumsuzluk oluşmazken, bazı ilçelerde, özellikle de tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerde hasarlar oluştu. Bugün öğleden sonra yağmurun durmasıyla birlikte oluşan hasarlarda gün yüzüne çıkmaya başladı. Seralarda ve açık alanda sebze üretiminin yapıldığı Tarsus ilçesinde tarım alanlarında büyük zararlar oluştu. İlçeye bağlı Bahşiş, Yeşiltepe ve Kulak mahallerindeki seraların büyük bir kısmı zarar görürken, bazı seralar ise tamamen sular altında kaldı. Drone ile havadan görüntülen seralar adeta deniz gibi görünürken, çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor. 1,5-2 metreye kadar ulaşan sular altında kalan seralardaki ürünleri kurtarabilmek için çabalayan çiftçiler, suların önümüzdeki günlerde daha yükseleceğini savundu.

"BİNLERCE DÖNÜM ARAZİ SULAR ALTINDA"

Durumla ilgili konuşan Mehmet Çansarı, 3 gündür bölgeye yağmur yağdığını söyledi. Her sene başlarına bu geldiğini vurgulayan Çansarı, "Binlerce dönüm arazi sular altında kaldı. Buralarda kabak, biber, patlıcan, buğday, marul ekiliyor. Aklınıza gelebilecek aslında her şey ekiliyor. Buralara sigorta yapıyoruz ama sigorta tam karşılamıyor. Bazen 3'de birini, bazen daha azını karşılıyor. Çok sıkışan sigortacılar kaçıyorlar. Bütün çiftçiler şu anda mağdur durumda. Çözüm istiyoruz. Her çiftçinin inanın 350-400 bin borcu var. Böyle olunca daha kötü oluyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz. Burada 4-5 bin dönüm arazi sular altında vardır. Bu su böyle de kalmayacaktır. Bu su saatten saate, günden güne daha çok artacak. Şimdi dağdan ve yukarı köylerden gelen suların hepsi buraya geliyor. Şu anda sular altında kalmayan seralarda sular altında kalacak. Bir hafta, 10 gün boyunca bu su artacak. Bomba var çok önemli birşey ama yapmıyorlar. Burası her sene böyle oluyor" dedi.