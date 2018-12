Türkiye Gazetesi

Antalya’da yaşayan 27 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Burçin Öğen Güner, 10 yıl önce 150 kiloyla girdiği tüp mide ameliyatının ardından bir yılda 80 kilo verdi. En büyük hayali evliliği gerçekleştiren genç öğretmen, bir yıl önce de bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.



Lise döneminden bu yana yaşadığı kilo probleminden kurtulmak için yıllarca tüm diyet yöntemlerini deneyen Burçin Öğen Güner, kilonun kendisinde oluşturduğu psikolojik baskı bir yana yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı. Genç yaşında şeker hastalığı ve nefes darlığına kadar pek çok hastalık baş göstermeye başlayan Güner, sosyal yaşamdan da uzaklaşmaya başladı.



'ÖLÜMÜ BİLE GÖZE ALARAK OPERASYONA GİRDİM'

"Yıllarca istediğim hiçbir kıyafeti giyemedim, hayat benim için zorlaşmıştı, ölümü bile göze alarak operasyona girdim" diyen Güner, obeziteden tüp mide ameliyatıyla kurtuldu. 10 yıl önce girdiği ameliyatla Güner, bir yılda 150 kilodan 70 kiloya düştü. Kilo verdikten sonra sağlığı kadar hayatı da düzene giren Güner, son 2 yıl içinde evlendi. 1.5 yaşında kız bebek sahibi olan genç kadın, “İyi ki yıllar önce ameliyat olmuşum,yeni bir hayatım oldu” dedi.



BİR YILDA 80 KİLO VERDİ

Burçin Öğen Güner, aileden gelen sebepler nedeniyle 17 yaşında 150 kiloya ulaştığını söyledi. Kilolarının hayati tehlike oluşturabilecek noktaya ulaştığını hatırlaran Güner, “Merdiven çıkamıyor, nefes almakta zorlanıyordum. Hayat benim için zorlaşmıştı. Genç bir kız olarak istediğim hiçbir kıyafeti giyemiyordum. Aile içinde baskı vardı. Kilolu olmamın hep üzüntüsünü yaşadım. Okul ve sosyal hayatımı olumsuz etkiledi” dedi.



Bu operasyonu geçirmeye babasının onay vermediğini hatırlatan Güner, “Ben kafama koymuştum. Babamdan gizli olarak tahlillerimi yaptırdım. Ameliyat olacağım güne kadar bir şey söylemedim. Korku vardı ailemde. ‘Ne olursa olsun, ölümü bile göze alıyorum’ diyerek ameliyata girdim. 150 kilo ile ameliyata girdim, bir yıl içinde 70 kiloya indim. En büyük hayallerimden biri çizme ve bikini giymekti. Artık istediğim her şeyi giyebiliyorum” ifadelerine yer verdi.



BEBEĞİ OLMAMA ENDİŞESİ

Her genç kız gibi kendisinin de hayalinin bir yuva kurmak olduğunun altını çizen Güner, “O zaman herkes bana ‘kilolusun çocuğun olmaz, kiloluysan çocuk doğuramazsın’ diyorlardı. Bundan çok korkuyordum. Ameliyat olmam konusunda bu bana etken oldu. Çocuğunun olmaması genç kızın en büyük korkusudur. Evlendim hemen çocuğum oldu. Rahat bir hamilelik dönemim oldu. Bu süreçte sadece 6 kilo aldım. Hamileyken işime devam ettim” diye konuştu.

10 yıla girdiğini ve her şeyin dün gibi olduğunu ifade eden Güner, “Doktorumuzun büyük desteği oldu. Şu an çok mutluyum, iyi ki ameliyat olmuşum” dedi.

10 YILIN SONUNDA GAYET SAĞLIKLI VE MUTLU

Ameliyatı gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, Antalya’da 10 yıl önce tüp mide operasyonu yaptığı hastasının gayet sağlıklı olduğunu dile getirdi.

Hastasının ilk geldiğinde 150 kilo olduğunu anımsatan Bülbüller, “Ameliyat başarılı geçmişti. Kendisi de çok güzel kilolar kaybetti. Yıllar içinde Burçin evlendi, bebek sahibi oldu. Şu anda sağlığı gayet iyi” dedi.

"HAMİLE KALABİLİRLER"

Tüp mide ameliyatlarından sonra hamilelik noktasında bazı endişeler olduğunu dile getiren Prof.Dr. Nurullah Bülbüller, “Böyle bir endişe yok. Ameliyatın ardından 1.5, 2 yıl sonra hamile kalınabilir. Bebeklerini besleyebilirler, emzirebilirler. Bilakis kişi zayıfladıktan sonra hamile kalma ihtimali daha fazla arıyor. Kilolar hamile kalınmasını engelleyen durumlar. Kilolar gidince daha kolay hamilelik oluyor” diye konuştu.