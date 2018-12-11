Hassa-Gaziantep karayolu Küreci Mahallesi mevkisinde aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan askeri araç şarampole devrildi.
1 ASKER HAFİF YARALANDI
Kazada hafif yaralanan bir asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Hassa-Gaziantep karayolu Küreci Mahallesi mevkisinde aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan askeri araç şarampole devrildi.
1 ASKER HAFİF YARALANDI
Kazada hafif yaralanan bir asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : hatay,askeri araç,asker,