Alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki Muzaffer Nacar, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde müstakil evinin tuvaletinde oğlu tarafından ölü bulundu. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Nacar’dan 3 gündür haber alınamadığı, 2 ay önce de düşerek belinden ameliyat olduğu öğrenildi. Muzaffer Nacar’ın cenazesi otopsi için KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
11.12.2018 - 17:40 | Son Güncelleme: 11.12.2018 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta yaşlı bir adam evinde ölü bulundu.
Etiketler : Kahramanmaraş,yaşlı adam,haberler,ölü bulundu,
592972 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592972.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER