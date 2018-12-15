Edinilen bilgiye göre, Niğde-Nevşehir karayolunun 5. kilometresinde Veysi Bor (38) yönetimindeki 51 KF 191 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Veysi Bor hayatını kaybederken 8 yaşındaki kızı Ecrin Zeynep Bor ağır yaralandı, eşi Mine Bor’un ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Niğde'de feci kaza, bir aile yok oldu
15.12.2018 - 23:30 | Son Güncelleme: 15.12.2018 - 23:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.
Etiketler : niğde,kaza,öldü,
593634 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593634.aspx
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