Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağdaş köyünde görev yapan 14 öğretmen, hafta sonu ve yılbaşı tatillerini geçirmek için yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yüksekova'ya gitmek üzere bir minibüsle yola çıktı. Ancak, köyden çıktıktan 5 kilometre sonra yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandılar. Minibüs karda mahsur kalınca öğretmenler, karla mücadele ekiplerini arayarak, yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Şantiye Şefliliği Karla Mücadele ekipleri hemen yola çıktı. Yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından ekipler, mahsur kalan öğretmenlerin bulunduğu minibüse ulaştı. Ancak minibüs karlı ve buzlu yolda ilerleyemeyince öğretmenler köye geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan, bölgede kar yağışının durması üzerine karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

ERZİNCAN'DA 110 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI



ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 110 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan ve çevresinde dünden beri etkili olan kar yağışıyla birlikte 110 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresine bağlı 8 karla mücadele ekibi gece gündüz demeden yolların ulaşıma yeniden açılması için çaba sarf ediyor. Üzümlü ilçesine bağlı yüksek rakımdaki köylerde de çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.