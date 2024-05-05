Tuncay Şanlı yollar ayrıldı! Sakaryaspor'da yeni teknik direktör belli oluyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Tuzlaspor'a kaybettiği 2-0'lık mücadele sonrası Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sakaryaspor, teknik direktörü Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Yeni teknik direktörün 3-4 gün içinde açıklaması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada,"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."ifadeleri yer aldı.

Ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Şanlı yönetiminde 29 maça çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1.EYÜPSPOR 33 23 3 7 73 31 42 72

2.GÖZTEPE 33 21 6 6 59 19 40 69

3.SAKARYASPOR 33 16 9 8 48 35 13 57

4.BODRUM FK 33 15 11 7 42 21 21 56

5.AHLATCI ÇORUM FK 33 16 8 9 54 34 20 56

6.KOCAELİSPOR 33 16 7 10 48 39 9 55

7.TEKSÜT BANDIRMASPOR 33 13 11 9 49 31 18 50

8.GENÇLERBİRLİĞİ 33 13 11 9 38 32 6 50

9.BOLUSPOR 33 14 8 11 31 34 -3 50

10.ERZURUMSPOR FK 33 12 11 10 30 30 0 44

11.MANİSA FK 33 9 13 11 40 38 2 40

12.ÜMRANİYESPOR 33 11 7 15 38 46 -8 40

13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 33 10 9 14 33 42 -9 39

14.TUZLASPOR 33 9 10 14 34 46 -12 37

15.ADANASPOR 33 10 6 17 27 45 -18 36

16.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 33 8 11 14 30 37 -7 35

17.ALTAY 33 5 3 25 15 75 -60 9

18.BITEXEN GİRESUNSPOR 33 2 4 27 15 69 -54 7

Not: Altay'ın 9 puanı, Erzurumspor FK ve Bitexen Giresunspor'un 3'er puanı silinmiştir.