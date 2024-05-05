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Tuncay Şanlı yollar ayrıldı! Sakaryaspor'da yeni teknik direktör belli oluyor

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Tuncay Şanlı yollar ayrıldı! Sakaryaspor&#039;da yeni teknik direktör belli oluyor

Spor Haberleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Tuzlaspor'a kaybettiği 2-0'lık mücadele sonrası Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sakaryaspor, teknik direktörü Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Yeni teknik direktörün 3-4 gün içinde açıklaması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada,"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."ifadeleri yer aldı.

Ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Şanlı yönetiminde 29 maça çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

TAKIM    O    G    B    M    A    Y    AV    P
1.EYÜPSPOR    33    23    3    7    73    31    42    72
2.GÖZTEPE    33    21    6    6    59    19    40    69
3.SAKARYASPOR    33    16    9    8    48    35    13    57
4.BODRUM FK    33    15    11    7    42    21    21    56
5.AHLATCI ÇORUM FK    33    16    8    9    54    34    20    56
6.KOCAELİSPOR    33    16    7    10    48    39    9    55
7.TEKSÜT BANDIRMASPOR    33    13    11    9    49    31    18    50
8.GENÇLERBİRLİĞİ    33    13    11    9    38    32    6    50
9.BOLUSPOR    33    14    8    11    31    34    -3    50
10.ERZURUMSPOR FK    33    12    11    10    30    30    0    44
11.MANİSA FK    33    9    13    11    40    38    2    40
12.ÜMRANİYESPOR    33    11    7    15    38    46    -8    40
13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ    33    10    9    14    33    42    -9    39
14.TUZLASPOR    33    9    10    14    34    46    -12    37
15.ADANASPOR    33    10    6    17    27    45    -18    36
16.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR    33    8    11    14    30    37    -7    35
17.ALTAY    33    5    3    25    15    75    -60    9
18.BITEXEN GİRESUNSPOR    33    2    4    27    15    69    -54    7

Not: Altay'ın 9 puanı, Erzurumspor FK ve Bitexen Giresunspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Düzenleyen:  - Spor
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