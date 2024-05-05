Kassam Tugayları İsrail askerlerini füzelerle vurdu! Ölü ve yaralılar var

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları İsrail askerlerini füzelerle vurdu. İddialara göre en az 3 İsrail askeri öldü, 10 asker ise yaralandı.

Gazze'de 7 aydır katliam yapan İsrail askerlerine karşı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları mücadelesini sürdürüyor. Ateşkes görüşmeleri İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından bir kez daha baltalanırken, Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerlerini füzelerle vurdu.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Kassam Tugayları, Kerim Ebu Salim bölgesine "Rajum" füze sistemiyle bazı noktalara saldırı düzenledi. Saldırıda ilk bilgilere göre 3 İsrail askeri öldü, 10 asker ise yaralandı.

Bazı kaynaklara göre ise 5 İsrail askeri ölürken 17 asker ise yaralandı.

İSRAİL GÜÇLERİ BÖLGEYE 1 SAAT BOYUNCA ADIM ATAMADI

İsrail güçleri, bölgeye yoğun füze atışları nedeniyle 1 saat boyunca olay yerine gidemedi. İsrail medyasına ise yayın yasağı getirildi.

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