Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde elektrik kesilince, 80’e yakın kişi telesiyejde mahsur kaldı. Kayak merkezine sevk edilen ekipler kurtarma çalışmasında bulundu. Arızanın giderilmesi üzerine yaklaşık 2 saat sonra telesiyej yeniden çalıştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 