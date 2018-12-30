Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde elektrik kesilince, 80’e yakın kişi telesiyejde mahsur kaldı. Kayak merkezine sevk edilen ekipler kurtarma çalışmasında bulundu. Arızanın giderilmesi üzerine yaklaşık 2 saat sonra telesiyej yeniden çalıştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayak merkezinde arıza! Çok sayıda kişi mahsur kaldı
30.12.2018 - 15:36 | Son Güncelleme: 30.12.2018 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıkamış ilçesi Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde elektrikler kesilince, kayakçılar telesiyejde mahsur kaldı.
Etiketler : Kars Sarıkamış,
595863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595863.aspx
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