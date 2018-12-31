Hatay'ın Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Asi Nehri kenarında bulunan çöp konteynerinde çuval içerisinde ölü olarak bulunan kadın cesediyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Ceset otopsi yapılmak üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada cesedin Gülüstan A.'ya (37) ait olduğu tespit edildi. Ekipler bir adrese düzenledikleri operasyonda da cinayeti işlediği iddia edilen İ.U.'yu (51) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çuvalda bulunan kadın cesedi ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı
31.12.2018 - 16:50 | Son Güncelleme: 31.12.2018 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da temizlik işçileri tarafından çöp konteynerinde bir çuval içerisinde ölü olarak bulunan kadının cinayet zanlısı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler : hatay,kadın cinayeti,haberler,
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