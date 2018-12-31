Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Asi Nehri kenarında bulunan çöp konteynerinde çuval içerisinde ölü olarak bulunan kadın cesediyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Ceset otopsi yapılmak üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada cesedin Gülüstan A.'ya (37) ait olduğu tespit edildi. Ekipler bir adrese düzenledikleri operasyonda da cinayeti işlediği iddia edilen İ.U.'yu (51) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.