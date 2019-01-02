Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bölgede 1 derece olan hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, yarın başlayacak kar yağışının, cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. Kar yağışı ile bölgede hava sıcaklıklarının, sıfırın altında 7-9 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.