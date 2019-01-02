Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bölgede 1 derece olan hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, yarın başlayacak kar yağışının, cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. Kar yağışı ile bölgede hava sıcaklıklarının, sıfırın altında 7-9 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.
Trakya'da 3 gün kar bekleniyor
02.01.2019 - 09:33 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, yarın başlayacak kar yağışının, cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Etiketler : Trakya,kar,
596257 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596257.aspx
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