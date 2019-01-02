Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" dedi.
Malatya’da okullar 1 gün tatil edildi
02.01.2019 - 21:30 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Etiketler : Malatya,
596352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596352.aspx
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