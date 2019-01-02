Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" dedi.