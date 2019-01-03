Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı (15-30 cm.) beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgar ve tipi sonucu ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır” denildi.