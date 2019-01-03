Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı (15-30 cm.) beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgar ve tipi sonucu ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır” denildi. 