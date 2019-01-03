Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı (15-30 cm.) beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgar ve tipi sonucu ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır” denildi.
Meteoroloji’den Tekirdağ ve Kırklareli’ne 'kar' uyarısı
03.01.2019 - 18:43 | Son Güncelleme: 03.01.2019 - 18:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ ve Kırklareli’nde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Etiketler : Meteoroloji,kar,
596485 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596485.aspx
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