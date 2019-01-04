Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre 3.1 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre derinliğinde, Samsat ilçesi Taşkuyu Köyü merkezli bir deprem olduğu tespit edildi. Kısa süreli korkutan depremden dolayı can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
Adıyaman’da deprem | Son depremler (4 Ocak 2019)
04.01.2019 - 19:16 | Son Güncelleme: 04.01.2019 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, aksam saatlerinde 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
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596674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596674.aspx
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