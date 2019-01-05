Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keşan'da perşembe günü etkili olan kar yağışı akşam geç saatlerde yeniden başladı. Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırırken, yollar karla kaplandı. Bazı vatandaşlar şemsiye açarak kardan korunmaya çalışırken, bazıları ise hazırlıksız yakalandı. Keşan Belediyesine bağlık ekipler iş makineleriyle yollarda kar temizle çalışması yaptı.