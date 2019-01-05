Keşan'da perşembe günü etkili olan kar yağışı akşam geç saatlerde yeniden başladı. Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırırken, yollar karla kaplandı. Bazı vatandaşlar şemsiye açarak kardan korunmaya çalışırken, bazıları ise hazırlıksız yakalandı. Keşan Belediyesine bağlık ekipler iş makineleriyle yollarda kar temizle çalışması yaptı.
Trakya’da kar etkisini sürdürüyor
05.01.2019 - 11:25 | Son Güncelleme: 05.01.2019 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Etiketler : kar,edirne,keşan,
596747 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596747.aspx
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